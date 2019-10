Bezetting Zeeuwse meldkamer blijft tot aan verhuizing op peil

De bezetting van de meldkamer in Middelburg blijft tot zeker volgend jaar op peil. Dat schrijft het dagelijks provinciebestuur in antwoord op vragen van de SGP. Uit een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (J&V) en Agentschap Telecom (AT) blijkt dat de regionale meldkamers, waaronder die in Middelburg, erg kwetsbaar zijn. Er is te weinig personeel, de ICT is verouderd en de verschillende regionale meldkamers hebben niet de mogelijkheid om elkaars taken over te nemen als een meldkamer niet kan functioneren.