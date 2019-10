De Grevelingenbrug in Bruinisse doet het vanaf morgen weer

Grevelingenbrug (foto: Omroep Zeeland)

De Grevelingenbrug is gebouwd in de jaren 60 en vervanging van de hoofddraaipunten was volgens Rijkswaterstaat hard nodig. "De scharnieren van de brug waren aan het einde van hun technische levensduur en moesten daarom vervangen worden want anders had het kunnen leiden tot sluiting van de brug. Dat wilden we natuurlijk voorkomen", zegt Machiel Akkerman van Rijkswaterstaat.

Beperkte verkeershinder

Het autoverkeer kon de afgelopen dagen via de bypass rijden, maar scheepvaart kon geen gebruik maken van de sluis. "We hebben alle belanghebbenden van tevoren geïnformeerd over de afsluiting en op die manier hebben we geprobeerd de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben we gewacht met dit onderhoud tot na het recreatieseizoen", zegt Akkerman.

'Er staan grotere renovaties op de lijst, maar we wilden met de onderhoudswerkzaamheden aan de Grevelingenbrug niet wachten'

Het onderhoud aan de Grevelingenbrug is onderdeel van een veel groter onderhoudsproject. "Nog veel meer sluizen en bruggen worden vanaf 2022 aangepakt. Onder andere bewegende delen van sluisdeuren worden vervangen maar ook verschillende ICT- systemen. Morgen aan het einde van de dag kan de Grevelingenbrug in ieder geval weer in gebruik genomen worden", aldus Akkerman.

