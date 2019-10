Besloten vergadering levert wat op: ChristenUnie Schouwen-Duiveland lijkt gered

Het raadslid Johan Pannekoek van de ChristenUnie naar het CDA op Schouwen-Duiveland (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Er was gedoe binnen de partij. Het enige raadslid van de ChristenUnie, Johan Pannekoek is eind vorige week uit de partij gezet en is overgestapt naar het CDA. Het bestuur had eerder al aangegeven te willen stoppen. Maar nu er met de drie nieuwkomers weer een voltallig bestuur is, is er een goede basis om voor door te gaan, zegt Capelle. "Het was een hoopvolle bijeenkomst."

'Verdrietige kwestie'

Volgens het bestuur kon Pannekoek niet langer geloofwaardig optreden als vertegenwoordiger van de ChristenUnie, nadat hij interne gedragsregels zou hebben geschonden. Pannekoek neemt zijn zetel nu mee naar het CDA. Daardoor is de ChristenUnie niet langer vertegenwoordigd in de Schouwen-Duivelandse gemeenteraad. Capelle wil er niet veel over kwijt: "Er waren vragen over tijdens de vergadering. Het is een verdrietige kwestie."

De vergadering van vanavond stond al gepland, maar dan gewoon openbaar en als thema de toekomst van de partij. Het bestuur had al voor de kwestie-Pannekoek besloten te stoppen en wilde de avond gebruiken voor nieuwe ledenwerving. Het liep anders. Capelle: "We wilden de leden in alle rust laten reageren. We kijken naar de toekomst, de volgende verkiezingen."

'Inactief en onkundig'

Pannekoek liet eerder in een reactie aan Omroep Zeeland weten het bestuur van de ChristenUnie inactief en onkundig te vinden. Volgens hem heeft het partijbestuur wraak op hem genomen door hem weg te sturen. Het boterde al langer niet tussen het raadslid en het bestuur en volgens Pannekoek gebruikt het bestuur nu interne gedragsregels om de partij uit te zetten. Regels die hij naar eigen zeggen nooit gezien heeft.

Vertrouwen beschamen

Petri D'Anjou, is 13 jaar raadslid voor de PvdA op Schouwen-Duiveland. Zij heeft geen goed woord over voor de stap van Pannekoek naar het CDA. "Mensen stemmen op een programma, partij, ze geven je vertrouwen. Door je zetel mee te nemen, beschaam je dat vertrouwen. Het gaat niet alleen om de mens, maar ook om de partij."

Derde raadslid in korte tijd

Pannekoek is het derde raadslid dat sinds de verkiezingen in 2018 op Schouwen-Duiveland zijn zetel meeneemt naar een andere partij. Laurence Haack stapte over van de VVD naar Leefbaar Schouwen-Duiveland en Jet van Gent verliet GroenLinks om een eigen partij op te richten: Hart voor Schouwen-Duiveland.

CDA'er Henri Vogel maakte ook recent bekend te stoppen als raadslid voor het CDA. Hij geeft zijn zetel wel terug aan de partij.

