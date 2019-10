Overlast in de stad: Vlissingers zijn het 'spuug- en spuugzat'

Zo'n honderd inwoners kwamen naar de informatieavond in Vlissingen over de problematiek in de stad (foto: Omroep Zeeland)

Straathandel, geweldsmisdrijven, illegale kamerverhuur en gevaarlijke verkeerssituaties. Van alles kwam aan bod en bij Lina van Hemert liepen de emoties hoog op. "Vier jaar geleden ben ik aangereden op het zebrapad bij de Scheldestraat en Aagje Dekenstraat. Het zebrapad staat ook te dicht bij de bocht waardoor mensen soms te laat stoppen. Aan die verkeerssituatie wordt niets gedaan en dat ben ik beu", zegt Van Hemert.

Drugshandel

Een terugkerend onderwerp op de avond is de straathandel tussen drugsdealers en gebruikers. Veel inwoners voelen zich onveilig want als ze iets zeggen van de overlast die dat voor hun veroorzaakt, zeggen ze een grote mond te krijgen of bedreigd te worden.

Ze pleitten voor meer handhaving op straat, maar dat vindt Pim Kraan van Progressief Ondernemend Vlissingen onhaalbaar: "Als je in alle wijken politie moet inzetten is dat niet te doen. Waar ik wel voorstander voor ben is het verplaatsen van coffeeshops naar buiten het centrum zodat gebruikers niet worden aangetrokken naar de binnenstad", aldus Kraan.

Burgemeester Bas van den Tillaar beaamt dat deze problematiek al een lange tijd speelt. "De problematiek hoort deels bij Vlissingen. Dat heeft te maken met de sociaal-economische opbouw in Vlissingen dat moeten we ook niet ontkennen. Tegelijkertijd wonen er veel arbeidsmigranten in deze havenstad en die moeten een veilige plek hebben om te wonen. Soms leidt dat tot overlastsituaties die we moeten aanpakken", aldus Van den Tillaar.

