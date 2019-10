Zeeland wordt wakker: overlast in stad, CU op Schouwen gered, stikstof en meldkamer

Informatieavond Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Overlast in stad

Gisteravond konden Vlissingers hun verhaal doen over overlast in de stad zodat ze samen met de gemeente tot een oplossing kunnen komen. De avond vond plaats in restaurant De Ballroom. "De politie-auto is nog niet half de straat uit of meneer staat zijn volgende deal te sluiten, ik ben het spuug- en spuugzat", zei een omwonende.

Besloten bijeenkomst van de ChristenUnie in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

ChristenUnie op Schouwen gered

Er is toekomst voor de ChristenUnie op Schouwen-Duiveland. Tijdens een besloten vergadering in Zierikzee hebben zich drie nieuwe bestuursleden gemeld. Twee huidige bestuursleden gaan door, onder wie Erika Capelle, voorzitter van de lokale afdeling.

Een gebouw in de steigers (archieffoto) (foto: Vivian Kramer)

Stikstof

Vanaf komende vrijdag worden weer vergunningen verleend voor stikstofgerelateerde projecten. Initiatiefnemers moeten vooraf kunnen aantonen dat er geen stikstof vrijkomt of terechtkomt in kwetsbare natuurgebieden.

Twee ambulances van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Bezetting meldkamer

De bezetting van de meldkamer in Middelburg blijft tot zeker volgend jaar op peil. Dat schrijft het dagelijks provinciebestuur in antwoord op vragen van de SGP.

De auto waarmee de man van IJzendijke naar het ziekenhuis in Oostburg werd gebracht. (foto: HV Zeeland)

Langer vast

De verdachte van een healingsessie met dodelijke afloop in IJzendijke blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank besloten.

Dienstvaartuig van Rijkswaterstaat in weer en wind op de Westerschelde (foto: Ria Overbeeke, Waarde)

Het weer

Vandaag is het weer zoals we afgelopen dagen gewend zijn. De zon schijnt soms wel even, maar er trekken ook buien over. Lokaal is onweer mogelijk en soms valt er veel regen in korte tijd. Het waait stevig en het is fris met maximaal 14 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.