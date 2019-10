Hoe Zeeuws-Vlaamse leerlingen straks via een videoverbinding les krijgen: 'Het zijn enorm veel schermen'

Les op afstand (foto: ANP)

Even voor het beeld, waar zit de leraar tijdens de les?

De leraar zit gewoon voorin de klas en heeft zelf ook een klas bij zich.

En de leerlingen die kijken?

Die zitten op de andere locatie in een speciaal ingericht lokaal.

Je kijkt dan naar een tv-scherm, ofzo?

Nou, eigenlijk zijn het enorm veel schermen. Je kan de docent zien op een scherm, je kan het bord zien. Het bord wordt gekloond. Stel dat ik op het bord schrijf, dan zien leerlingen op afstand dat ook. Ze kunnen ook elkaar zien, de leerlingen van andere scholen zijn ook zichtbaar. Dus het zijn heel veel schermen.

Even naar de aanleiding, waarom gaan jullie dit doen?

Wij gaan dit natuurlijk doen omdat we problemen hebben met kleinere groepen. Vooral, als ik naar m'n eigen vakken kijk, Grieks bijvoorbeeld, heb ik heel weinig leerlingen. Nu wordt het op een andere manier opgelost. Er worden wel bezuinigingsmaatregelen toegepast, namelijk alle klassen samen lesgeven, 4, 5 en 6 VWO samen, dat is ook niet ideaal.

Wij zijn niet de enige school met dat probleem. Ook op andere locaties van de stichting is dat zo. Maar we zien ook kansen om het aanbod niet alleen op peil te houden, maar ook te vergroten. Wij geven bijvoorbeeld geen Wiskunde D, maar het zou wel tof zijn als onze leerlingen dat mee zouden kunnen volgen met een van de andere scholen die dat wel doen, of Spaans bijvoorbeeld.

Als je dit zou doen zou je dus minder lessen hebben?

Dat zou zomaar kunnen, dat er in het aanbod geschrapt zou worden.

Ik hoor ik gelijk ook mensen zeggen: persoonlijk contact is belangrijk. Een leraar en een leerling in een klas: je kunt elkaar zien, achteraf vragen stellen. Hoe werkt dat als er zo'n letterlijke afstand tussen zit?

Dat probleem zien wij ook, dus dat is nog erg spannend hoe dat gaat werken. We hebben daarom ook gezegd dat niet alle lessen van zo'n klas digitaal mogen. Stel je voor dat ik met mijn Griekse leerlingen dat zou doen, dan zouden misschien één of twee lessen zo gaan (via een videoverbinding) en niet allemaal. Omdat juist persoonlijk contact belangrijk is en uiteindelijk ook datgene is wat het vak zo mooi maakt. Maar in principe is het interactief, dus de verbinding is interactief en je kunt gewoon meedoen.

Het klinkt allemaal heel mooi, met allemaal voordelen. Zijn jullie ook negatieve dingen van dit systeem tegengekomen waar je uiteindelijk voor komt te staan?

Jawel hoor, natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk op afstand niet zozeer in de gaten wat de kinderen precies aan het doen zijn. Dus moet je daar ook nog iemand bij zetten? Dat schiet natuurlijk ook niet helemaal op.

Want, hoe hou je orde in een klas op afstand?

Ja, dat is wel echt een ding. Nu moet ik heel eerlijk zijn, als het gaat om mijn leerlingen Grieks, dat ik geen enkel probleem voorzie, maar dat is een luxe positie natuurlijk.

Ja, wacht maar tot ze op afstand zijn...

Ook dat, als ik naar mezelf kijk vroeger, gok ik dat ik ook niet altijd bezig was met de les op zo'n manier. In die zin is het wel zodanig interactief dat je als docent met camera's alles kunt zien en ook met hele goede geluidsapparatuur alles kunt horen, je kan één op één met een leerling. In principe zou het mogelijk zijn, maar we moeten nog gaan testen.

Wanneer beginnen jullie ermee?

Als het goed is worden zo snel mogelijk de lokalen ingericht en kunnen we na de herfstvakantie starten met pilots.

