Grote vechtpartij Terneuzense scholen op laatste moment voorkomen

Volgens een woordvoerder van de politie was het erg onrustig toen agenten iets na 15.00 uur arriveerden. Met hulp van een politiehond is de groep uit elkaar gedreven, waarna de rust terugkeerde. Er zijn meerdere bekeuringen uitgeschreven, waaronder één voor het niet in bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Het Lodewijk College, Scalda, politie en de gemeente Terneuzen zijn dinsdagavond bij elkaar gekomen. De politie blijft de komende dagen onderzoek doen naar mogelijk nieuwe confrontaties. Ouders van scholieren van het Lodewijk College hebben een e-mail gekregen van school om het onderwerp te bespreken met kinderen. Ook zoekt de school informatie over de confrontaties. Dit is de e-mail die naar de ouders is verstuurd:

Met deze mail willen wij u informeren over incidenten die zich vandaag in en rond school (beide locaties) hebben afgespeeld. We staan over deze incidenten en berichtgeving in nauw overleg met politie en gemeente.

Als gevolg van een via social media verspreid bericht is er vanmiddag een grote samenscholing ontstaan waar de politie tijdig heeft ingegrepen en escalatie heeft weten te voorkomen.

Naar aanleiding hiervan vragen wij u als ouder met uw kind(eren) te bespreken wat er is voorgevallen en de wat de rol is van de social media met alle mogelijke gevolgen van dien, zoals vanmiddag weer is gebleken.

Mocht u of uw zoon/dochter nog vragen of aanvullingen hebben over de gebeurtenissen van vandaag, dan kunt u contact opnemen met school. Alle informatie is welkom.

Binnen school worden alle collega`s geïnformeerd, uw zoon/dochter kan natuurlijk ook bij de mentor terecht. We houden de komende dagen contact met de politie zodat we een breder beeld hebben op de situatie in en rond school. Daarnaast blijven we in de klassen aandacht besteden aan gebruik en misbruik van social media.