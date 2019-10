'Keiharde lobby nodig om waterstof naar Zeeland te halen'

Havengebied Vlissingen-Oost (foto: foto: IB Vogt)

Voor nieuwe waterstoffabrieken is een aftak nodig van het nieuw te bouwen windpark 'IJmuiden Ver' voor de kust van IJmuiden. Eén van de drie aftakken moet in Zeeland komen, vindt wethouder Stroosnijder. "In Den Haag moeten we keihard laten horen dat die waterstof hier nodig is."

"De eerste vertakking moet in Zeeland komen en die andere twee, dat moeten de andere regio's maar bekijken hoe ze dat verdelen", zegt Stroosnijder. Ook andere regio's in Nederland azen op een aftak van windpark 'IJmuiden Ver'. De waterstof die met die stroom kan worden geproduceerd, is een schonere brandstof dan aardgas. Alle regio's willen verduurzamen en met waterstof zijn klimaatdoelen sneller te behalen.

Wethouder Sem Stroosnijder (SP) van de gemeente Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Stroosnijder vindt dat Zeeland een sterk verhaal heeft richting minister Wiebes van Economische Zaken. Zeeland heeft unieke industrie die waterstof niet alleen gebruikt als warmtebron, maar ook als grondstof. Kunstmestproducent Yara in Sluiskil heeft bijvoorbeeld waterstof nodig voor het maken van kunstmest.

"Op het moment dat die stroom ergens anders aan land komt en daar waterstof gemaakt gaat worden, dan moet er toch vroeg of laat een pijplijn door heel het land om die waterstof naar Yara te krijgen. Dat lijkt me de omgekeerde wereld", aldus Stroosijder: "Dan is het heel logisch om voor Zeeland te kiezen." Een waterstoffabriek in Zeeland moet volgens de wethouder bij de minister bovenaan het lijstje komen. Stroosnijder: "Dat moet landelijk beleid worden."

Wethouder Sem Stroosnijder (SP) over lobby waterstof richting Den Haag