Familie hoopt het lichaam van Diana eindelijk terug te vinden

Vader Edward Schmitz weet inmiddels al iets over de laatste uren van zijn dochter. Ze ging nog tanken en parkeerde haar auto uiteindelijk bij de carpoolplaats bij de Zeelandbrug. Schmitz: "Iemand heeft haar nog zien lopen op de Zeelandbrug. Dat is het laatste wat we van haar weten." Nadat haar vader alarm sloeg, werden spullen van Diana gevonden op de Zeelandbrug. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. "Het is verschrikkelijk. Je wil je kind een plek kunnen geven", legt Schmitz uit. Nu blijft de familie in onzekerheid achter.

Zoeken

Om de zoektocht naar Diana mogelijk te maken is de familie een crowdfundactie gestart. Een bedrijf dat niet bij naam genoemd wil worden gaat binnenkort bij de Zeelandbrug zoeken naar haar lichaam. Omdat niet duidelijk is hoe lang zo'n zoektocht gaat duren, kan de familie ook niet zeggen hoeveel geld er nodig is. Op de donatiepagina geven mensen bedragen van 5 tot 150 euro.

Blij met de steun

Schmitz: "We zijn ontzettend blij dat zo veel mensen het lezen en ons steunen. Het is onze laatste kans om haar te kunnen vinden." Dat het een erg kleine kans is, weet de familie maar al te goed. Naast geld laten donateurs ook een boodschap achter voor de familie. "Tranen in de ogen soms, de reacties van de mensen zijn ongelooflijk en of iemand nu veel of weinig kan missen. Het hele idee al!"

Diana met haar zoon Enzo (foto: Familie Schmitz)

Diana's zoon Enzo wordt nu door zijn opa en oma opgevoed. Hij is net drie jaar oud en weet nog niet wat er met zijn moeder is gebeurd. Edward Schmitz: "Hij begint wel steeds vaker te vragen 'waar is mama'. Langzaam begint hij toch van binnen te voelen dat er iets niet klopt." Edward hoopt dat het nog een paar jaar duurt voor Enzo zich beseft wat er echt is gebeurd. Als het lichaam gevonden wordt, kan de familie afscheid nemen. Dat is ook voor Enzo belangrijk, denkt zijn opa.