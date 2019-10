Dit vinden de Zeeuwen van nóg meer toeristen

Jaren dertig: Zeeuwen poseren voor toeristen, voor geld (foto: Wijzijndestad)

De tijden van Zeeuwen die zichzelf en hun kinderen in klederdracht hesen om op de Markt in Middelburg wat geld te bedelen van toeristen met fototoestellen, ligt ver achter ons. Dat gebeurde in de jaren dertig, toen Engelse toeristen zich aan onze grootouders kwamen vergapen. De huidige generatie Zeeuwen heeft een andere verhouding met toerisme.

Balans

Het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft uitgezocht wélke verhouding. Want als je de belangen van de inwoners, de toeristen en de ondernemers met elkaar in balans wil brengen, moet je namelijk weten welke positieve gevoelens de Zeeuwen bij toeristen hebben en wat ze dus een goede reden vinden om meer toeristen naar onze provincie te trekken. En waarom ze anderzijds die bezoekers vervelend kunnen vinden.

Overvol

Het is bij ons nog niet zo erg als in Amsterdam, Volendam of Venetië. Maar een deel van de Zeeuwen klaagt wel eens over de drukte in de zomer, dat wil zeggen de files richting de stranden, zwerfafval, overvolle parkeerterreinen en lange rijen in de supermarkten.

De opdrachtgevers zijn de provincie en tien van de dertien Zeeuwse gemeentebesturen. Schouwen-Duiveland, Hulst en Vlissingen wilden niet meedoen. Ruim 4000 Zeeuwen hebben vervolgens de vragen beantwoord. Een meerderheid van onze provinciegenoten is trouwens blij met de bezoekers. Maar hoe reageren ze als er een groot vakantiepark bij komt?

Levensstandaard

Gemeentebesturen moeten beter dan nu het geval is, vertellen waarom toerisme goed is voor de stad of het dorp. Burgers zijn bijvoorbeeld gevoelig voor het argument dat al die gasten hun levensstandaard komen verhogen en het voorzieningenniveau in stand houden. Ze begrijpen goed dat de toeristen ervoor zorgen dat ze nog een supermarkt in het dorp hebben. Alleen maar die voordelen benadrukken zou eenzijdig zijn, blijkt uit de antwoorden. Het is belangrijk dat je tegelijk ook de toerisme-nadelen aanpakt. Zoals betere verkeersafwikkeling en meer parkeerplaatsen.

Trots

Zes op de tien inwoners is van mening dat toerisme helpt om zowel de culturele identiteit van Zeeland als historische gebouwen te behouden. Dat inwoners hun gemeente of stad bezoeken maakt inwoners ook nog eens trots. Zeven van de de inwoners wil dat hun gemeente een toeristische bestemming blijft.

Ondergaande zon Dishoek (foto: Tanja van Eenennaam )

Natuur

De ondervraagden blijken veel waarde te hechten aan het behouden van de natuurlijke omgeving, het verbeteren van de leefbaarheid en het ontwikkelen van toerisme op een schaal die past bij de gemeenschap. Het Kenniscentrum Kusttoerisme noemt dit thema's die kunnen worden beschouwd als belangrijke randvoorwaarden voor het toeristisch beleid. Daar hoort ook bij dat de eigen inwoners van Zeeland niet willen dat de woningmarkt oververhit raakt en dat ze de mogelijkheid krijgen om, meer dan nu, deel te nemen aan politieke besluitvorming rondom toerisme.