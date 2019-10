Meer klanten voor slagerijen: 'De vleeswaren vliegen de winkel uit'

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldden vorige week dat drie mensen overleden zijn als gevolg van de listeriabesmetting. Een vrouw kreeg een miskraam als gevolg van de bacterie. Diverse supermarkten in Nederland en België haalden daarop vleeswaren van verpakkingsbedrijf Offerman uit de schappen van de winkel.

Extra scherp

Bij slagerij Cees Mol in Goes maken ze de meeste vleeswaren zelf. "We hebben afgelopen maandag al het personeel bij elkaar geroepen om nog eens onze manier van werken tegen het licht te houden", zegt slager Cees Mol. "We letten altijd al goed op de voedselveiligheid, maar nu nog meer."

Nieuwe klanten

"De afgelopen dagen was het echt aanmerkelijk drukker bij ons", zegt Mol. "De vleeswaren vliegen echt de winkel uit. Bij ons zijn de lijntjes korter en kunnen we het hele proces in eigen hand houden. Ik denk dat de nieuwe klanten dat zien en waarderen. We hopen dan ook dat we ze kunnen overtuigen om straks, als de supermarkten weer gevuld zijn, bij ons te blijven komen."

