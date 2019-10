Zeeland moet toeristen nog meer gaan bieden

De Nationale Toerisme Top werd voor de tweede keer georganiseerd. Deze keer in het Topshuis op werkeiland Neeltje Jans. De keuze voor Zeeland was niet toevallig. Het thema was 'Kwaliteit boven kwantiteit'. Volgens de organisatoren voldoet onze provincie perfect aan dit thema. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer zei het treffend: "Je kan hier een bak patat met mayonaise eten maar je hebt hier ook sterrenrestaurants."

Opknappen

Op verschillende plaatsen in Zeeland worden gedateerde vakantieparken opgeknapt en opgewaardeerd. De laatste jaren zijn er ook veel vakantiewoningen gebouwd in Zeeland. Van het totale nieuwbouwaanbod in Nederland staat bijna de helft (44%) in Zeeland. En daar is behoefte aan want de vraagprijs gaat ook door het dak. De gemiddelde vraagprijs van te koop staand aanbod steeg van bijna 430.000 euro in 2018 naar boven de zeven ton begin 2019.

Variatie in prijzen

Een deel van die stijging is te verklaren door twee nieuwe parken bij Kamperland: de Felixkade en De Groote Duynen. De prijzen voor de woningen hier variëren van zes ton tot ruim boven het miljoen. "Het is niet zo dat de duren huizen als warme broodjes gaan maar het gaat heel goed en zo worden verkocht. De keuze voor kwaliteit boven kwantiteit is een goede geweest," geeft Michel van Opbergen van Ruiterplaat Makelaardij aan.

Investeren in Zeeland

Het zijn tekenen dat er een doelgroep is die veel te besteden heeft en dat wil investeren in Zeeland. Toch is het niet zo dat recreatiewoningen in Zeeland alleen nog beschikbaar zullen zijn voor mensen met veel geld volgens dagelijks provinciebestuurder Dick van der Velde:"Zeeland blijft er voor iedereen met een grote of een kleine portemonnee."