Delen van stokoud lofdicht gevonden op wiel van Michiel de Ruyter

Het museum maakt een maquette van de lijnbaan waar Michiel de Ruyter in zijn jonge jaren aan het touwslagerswiel heeft gedraaid. De maten van het wiel moesten hiervoor opgenomen worden. Toen de experts dat deden zagen ze dat er stukjes papier aan het wiel zaten geplakt waarop woorden stonden.

Van de papieren werden foto's gemaakt. Die zijn nader bestudeerd en gebleken is dat de stukjes tekst van een lofdicht zijn dat in 1833 is geschreven door de dichter Willem Hendrik Wansinck. De onderzoekers concluderen dat hij het heeft geschreven na een bezoek aan het museum van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in Middelburg. Daar werd het wiel toendertijd tentoongesteld.

Het lofdicht in boekvorm is te vinden in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het touwslagerswiel van Michiel de Ruyter is beschermd cultuurerfgoed en maakt deel uit van de Canon van Nederland.

