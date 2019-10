Cliënten van Tragel kregen de rit van hun leven

De cliënten mochten zelf een oldtimer uitkiezen. De 19-jarige Vera koos voor de lelijke eend. "Deze auto is lekker ouderwets en maakt veel geluid en daar krijg ik echt een kick van!", zei ze. Haar vriendin Roxanne reed in een groene lelijk eend die ze steeds een 'piel' noemde. "Dat is een ander woord voor eend en vind ik makkelijker en groen is mijn lievelingskleur", aldus Roxanne.

Colonne

Een stuk of 25 oldtimers reden in colonne door de stad, maar toen de lelijke eend eenmaal over de N-weg reed kon die het amper bijhouden. "Met meewind kan dit autootje hoogstens honderd kilometer per uur halen", zei chauffeur Marlène van Domburg.

Cliënten van Tragel mochten een ritje maken in een oldtimer (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat was iedereen weer veilig bij het startpunt aangekomen en hadden zowel cliënten als begeleiders genoten. "Het was een hele leuke dag en we hebben het gelukkig droog gehouden, dus het is zeker voor herhaling vatbaar!", aldus begeleider Lydia van Craenenbroeck.