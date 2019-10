Zeeland wordt wakker: oldtimerrit, touwslagerswiel, hoger beroep en snelheidsbeperking

Oldtimerrit Tragel (foto: Omroep Zeeland)

Oldtimer-verrassing

Elk jaar krijgt Tragel een budget voor een verwendag, en dus stond er gisteren voor zo'n twintig cliënten in Hulst een verrassing klaar. Ze mochten een rondje rijden in een oldtimer en dat vonden ze geweldig.

Lofdicht op touwslagerswiel Michiel de Ruyter gevonden (foto: Omroep Zeeland)

Het wiel van Michiel

Op het touwslagerswiel van Michiel de Ruyter, dat te zien is in het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen, is bij toeval een lofdicht uit 1833 gevonden. De vondst is vorige week gedaan.

Hoger beroep in de rechtszaak tegen EPZ (foto: Omroep Zeeland)

Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over bedrijfsongevallen bij energieproducent EPZ. De producent werd eind september door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken van schuld bij een dodelijk ongeluk in de kolencentrale in Borssele in 2015.

De Oud Vossemeersedijk tussen Oud-Vossemeer en Tholen is een van de gevaarlijke wegen van Zeeland volgens de ANWB (foto: Google)

Maatregelen na ongelukken

De snelheid op de Oud-Vossemeersedijk gaat tijdelijk omlaag: van 80 naar 50 kilometer per uur. Dat heeft de Provincie Zeeland besloten nadat er in korte tijd zeven ongelukken gebeurden op de weg.

Het Kanaal door Walcheren bij Veere (foto: Adrie Gideonse)

Weer

Vanochtend kan er nog een bui vallen, verder is er vandaag ruimte voor zonnige momenten. Er staat een stevige wind en aan zee is die af en toe krachtig. De temperatuur komt wat hoger uit dan gisteren. Vanmiddag wordt het een graad of 17. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.