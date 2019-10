Politie houdt vier familieleden aan op verdenking van witwassen, politiehond speurt naar geld

Politie houdt drie vrouwen aan op verdenking van witwassen (foto: HV Zeeland)

De politie doet nu onderzoek in de woning en zet daarbij ook een politiehond in die getraind is om geld te zoeken op verborgen plaatsen. Alwin Don van de politie zegt dat het onderzoek naar de fraude al langer loopt. "Daarom hebben besloten in overleg met de officier van justitie om vanmorgen deze aanhoudingen te doen in Vlissingen."

De uitkeringsinstantie meldde bij de politie dat de drie vrouwen een uitkering en toeslagen krijgen. "Kijkend naar het uitgavenpatroon, de manier van leven, hoort niet bij mensen met een uitkering", aldus Don. "Wij zijn een onderzoek gestart en op vragen gestuit die we nu proberen beantwoord te krijgen." Bij de woning is beslag gelegd op twee dure auto's, meldt de politie. Een bergingsbedrijf heeft de auto's opgehaald. De drie vrouwen zijn overgebracht naar het politiecellencomplex.

Later op de ochtend is de politie een kledingwinkel in de Lange Zelke in Vlissingen binnengegaan, waar nepkleding aangetroffen. Ook bij dat onderzoek werd de politiehond ingezet. Volgens Don heeft de inval in de winkel verband met het onderzoek in de Vlissingse woning. De nepkleding werd in de winkel verkocht alsof het om echte merken ging.