Promotie voor ZLM Tour; Tacx Pro Classic in wachtkamer

Dylan Groenewegen won dit jaar in Heinkenszand de eerste etappe van de ZLM Tour (foto: Orange Pictures)

De ZLM Tour wordt georganiseerd door Libéma Profcycling uit Rosmalen, waar Cees Priem uit Wemeldinge manager is, en verzekeringsmaatschappij ZLM uit Goes.

Dylan Groenewegen

De vernieuwde ZLM Tour werd in 2019 gewonnen door Mike Teunissen van Jumbo-Visma. De ZLM Tour ging van start met een tijdrit in Yerseke (winst Jos van Emden). Een dag later won Dylan Groenewegen de etappe naar Heinkenszand (foto).



Door de promotie naar de ProSeries wordt de ZLM Tour in 2020 wel een week eerder gereden dan normaal: van 3 tot en met 7 juni.

'Als organisatie zijn we trots dat we zijn ingedeeld in deze nieuwe UCI-categorie en hebben enorm veel zin om samen met alle andere betrokken partijen er weer een mooi wielerfeest van te maken', aldus Martin de Kok van Libéma Profcycling.

De ProSeries is een nieuwe categorie die de UCI heeft geïntroduceerd in het internationale wielrennen. De WorldTour (oa Ronde van Vlaanderen, Tour de France en Amstel Gold Race) is de hoogste categorie waaraan de sterkste ploegen meedoen. Daarna komt de ProSeries (oa Brabantse Pijl, Scheldeprijs, ZLM Tour).

Tacx Pro Classic

Over de toekomst van de Tacx Pro Classic is nog niets definitief. Dat zegt Kees Bal, organisator van de enige Zeeuwse profkoers, die zaterdag wordt gereden.

"Op de voorlopige lijst van de eendagswedstrijden in de ProSeries staan wij er niet bij. Dat hebben we samen met de KNWU al aangekaart bij de UCI. Het is even afwachten nu."

