Hoe Dwarrel kinderen leert dat tomaten niet in de winkel groeien

Toen ze een jaar geleden in de Voorlichtings- en opleidingskas in Westdorpe kwam te werken wist ze dat haar tweede kinderboek over haar werk moest gaan. "Het werk hier is zo interessant, hier groeit ons eten." Ze merkte dat steeds minder kinderen echt weten waar hun eten vandaan komt en door te vertellen over haar werk leert ze kinderen weer iets bij.



De kinderen van Kindcentrum De Kleine Draak waren de eerst kindjes waar het boekje aan voorgelezen werd. "Ze vonden het leuk, reageerden op het verhaal. Ik vond het ook superleuk om ze te mogen voorlezen", zegt Bommelijn.

Een bladzijde uit het kinderboek 'Dwarrel neemt een kijkje in de tomatenkas' (foto: Omroep Zeeland)

Ze schreef zeven jaar geleden al een eerste kinderboek: Dwarrels eerste avontuur. "Ik wilde altijd al een kinderboek schrijven. Ik vind kinderen leuk en het bleef maar in mijn hoofd zitten. Toen we op vakantie waren in Italië waaide het en zag ik een blaadje van een boom dwarrelen en toen had ik het ineens: Dwarrel!"

"Dwarrel is een grappig en ondeugend typetje. Hij houdt ervan om mensen voor de gek te houden. In de kas doet hij dat bijvoorbeeld door de knipschaar te verstoppen en hij benieuwd is naar de reactie", vertelt Bommelijn. Het boomblaadje wordt door Woei de wind naar de avonturen geblazen.

Voorleesboekje met tekeningen

Het boekje is een wat langer verhaal met hier en daar plaatjes erbij. Die tekent Bommelijn zelf. Daarvoor heeft ze een nieuwe tekentablet aangeschaft. "Ik heb gespaard voor een nieuwe en die tekent beter dan mijn vorige. Ik vind het zó leuk om alles in eigen hand te houden, van tekst tot de afbeeldingen."