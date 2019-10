Damen hoopt met garanties order voor onderzeeboten in de wacht te slepen

Ondertekening van het convenant door Damen, CNV, RMU, Unie en FNV (foto: Damen)

Als het kabinet voor de scheepsbouwer uit Vlissingen kiest, krijgen vooral Nederlandse leveranciers opdrachten en moeten opleidingen beter gaan aansluiten bij de praktijk, hebben de partijen afgesproken. Met de ondertekening van het convenant hopen de partijen dat het kabinet de nieuwe onderzeeboten niet door een buitenlands bedrijf laat bouwen.

Directeur Hein van Ameijden van Damen legt uit dat het bouwen van een onderzeeboot een arbeidsintensief project is, zowel de productie als de engineering. Als het kabinet voor Damen kiest, verzekert de directeur dat het overgrote deel van de productie in Nederland plaatsvindt. "Voor ons is het belangrijk dat onderzeebootkennis in Nederland behouden blijft en versterkt wordt", vertelt de directeur.

Kennis verliezen of behouden

Van Ameijden ontkent het kabinet met het convenant onder druk te zetten en zegt dat het om extra werkgelegenheid gaat, als de order aan Damen wordt gegund. Als dat niet het geval is, gaan er geen arbeidsplaatsen verloren. "Het belangrijkste dat dan verloren gaat is kennis."

De directeur verwijst ook nog eens naar de opdracht voor de bouw van twaalf mijnenjagers waar zijn bedrijf begin dit jaar naast greep. Die opdracht werd gegund aan een Franse concurrent. "Daarmee is de kennis van mijnenbestrijding uit Nederland verdwenen. Het zou handig zijn als we dat kunnen voorkomen in dit project. Uiteindelijk is de keuze aan de klant, het ministerie van Defensie."