Dow start weer op na dodelijk ongeluk

Onderhoudswerkzaamheden bij Dow zijn langzaam weer opgestart (foto: Dow Benelux)

Zo worden de verkeersbewegingen van zware voertuigen op het fabrieksterrein tot een absoluut minimum beperkt, laat woordvoerder Tim Brouwer weten. Ook zijn er tijdsblokken waarin de voertuigen mogen rijden ingesteld om de verkeersbewegingen zoveel mogelijk te concentreren. Tijdens de lunch en na 18.00 uur mogen de voertuigen rijden omdat er dan minder mensen op het terrein aanwezig zijn. De afgelopen twee dagen heeft bedrijf het personeel ingelicht over het ongeval en nogmaals de veiligheidsboodschappen gedeeld.

De vlag bij het hoofdkantoor van Dow hangt halfstok vanwege het dodelijk ongeval (foto: Omroep Zeeland)

Maandagmiddag kwam een 63-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven door een aanrijding met een rijdende kraan. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Daar doet de politie nog onderzoek naar. De Rotterdamse was bij Dow aan het werk via uitzendbureau LevelPlus. Sinds begin september is er een grote onderhoudsstop aan de gang die tot eind oktober duurt. Bij die werkzaamheden is Kraker 1 uit bedrijf gehaald om te worden geïnspecteerd en gerepareerd. Voor de werkzaamheden is 1.500 man aan extra personeel ingezet.

De chemiefabriek verwacht in de komende dagen weer volledig in bedrijf te zijn. De afgelopen twee dagen lag het werk stil. Hoeveel kosten Dow hieraan kwijt is, doet de woordvoerder geen uitspraken over.

Lees ook: