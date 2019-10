Opening megakruispunt sluitstuk van jarenlang politiek getouwtrek

"Het was de enige variant die vlot, veilig en toekomstbestendig is." Kees Bierens, voorzitter van de VVD-Statenfractie, staat nog pal achter het besluit van 16 december 2016 en de lobby die zijn partij hield voor deze variant. Drie jaar geleden koos Provinciale Staten van Zeeland uiteindelijk voor de zogeheten stervariant. Zonder stoplichten en zonder rotondes konden automobilisten uit de richtingen Middelburg en Goes voortaan naar de Westerscheldetunnel rijden en terug. De oude situatie, een grote T-splitsing heeft plaatsgemaakt voor drie viaducten. De kruising is trouwens al zo'n anderhalve week in gebruik, maar wordt vanmiddag officieel geopend.

De Drie Klauwen tijdens de aanleg, maart 2019 (foto: Omroep Zeeland)

De keuze voor de huidige stervariant ging gepaard met een flinke dosis koudwatervrees. Dat kwam omdat het zogeheten Sloewegdebacle in 2015. De vernieuwing van de Sloeweg viel roen 19 miljoen euro duurder uit dan begroot en Provinciale Staten werd hierover te laat ingelicht. Een politieke doodzonde die het einde betekende voor Kees van Beveren als CDA-gedeputeerde. Hij stapte op 24 april 2015 op. Een ding was zeker: zo'n dure blunder moest kost wat kost worden vermeden.

Eerst hadden we het Sloewegdebacle en toen moest er ook nog eens een duur viaduct komen. Geen goed idee." Ger van Unen, voorzitter Statenfractie SP

"Statenbreed wilde men niet meer verrast worden door forse budgetoverschrijdingen," zegt oud-SGP-Statenlid Goos Roeland. Aanvankelijk koos een meerderheid van het provinciebestuur voor een variant met een rotonde en een viaduct. Toen dus de duurdere variant van de kruising ter sprake kwam - en die zou vier miljoen duurder worden - kwam er weerstand. Ook al omdat het verschil betaald zou worden door de NV Westerscheldetunnel, waardoor het langer zou duren voordat die tunnel tolvrij zou zijn. Ger van Unen van de SP zegt daarover: "Eerst hadden we het Sloewegdebacle en toen moest er ook nog eens een duur viaduct komen. De SP vond dat geen goed idee."

Viaducten Sloeweg (foto: OZ)

Maar het gebeurde toch. Dat kwam door een initiatiefvoorstel van de VVD dat werd gesteund door de PVV, D66, de Partij voor Zeeland en 50 PLUS. Er moesten drie viaducten komen. Beter voor de doorstroming, de economie, de veiligheid en het milieu; kosten 20,1 miljoen euro. Om een meerderheid voor dit voorstel te krijgen was de stem van de SGP essentieel.

Je probeert de goede verstandhoudingen te bewaren, ook met je gedeputeerde." Goos Roeland, oud-voorzitter Statenfractie SGP

SGP had troefkaart

Die partij maakte het tot het eind toe spannend. SGP-gedeputeerde Harrie van der Maas wilde de goedkopere variant, maar de SGP-fractie neigde naar de duurdere kruising met drie viaducten. Dat was politiek best lastig. "Kijk, er wordt gezegd: je moet het college niet slaafs volgen en dat hebben we ook niet gedaan. Maar als je in de coalitie zit probeer je die bij elkaar te houden en goede verstandhoudingen te bewaren, ook met je gedeputeerde," blikt Roeland terug. SGP-provinciebestuurder Van der Maas heeft volgens Roeland nog zeker geprobeerd om de fractie te overtuigen, maar tevergeefs: uiteindelijk stemde de SGP na veel interne discussie voor de dure optie van de Drie Klauwen.

(foto: Omroep Zeeland)

Oud-SGP-Statenlid Goos Roeland over de keuze van zijn partij voor De Drie Klauwen

