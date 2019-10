Hier wonen de meeste verdachten van misdrijven

(foto: oz)

Ter vergelijking: in Vlissingen wonen 142 verdachten van misdrijven. Ook het cijfer van vijf jaar geleden is in de tabel te zien. Er is overal een duidelijke daling waarneembaar ten opzichte van 2013, ook in de rest van Nederland. Dat is geen bewijs dat de criminaliteit daadwerkelijk is afgenomen. Eerder dit jaar publiceerde de Groene Amsterdammer een onderzoek naar de opmerkelijke daling van criminaliteitscijfers in ons land. Oorzaak volgens de Groene Amsterdammer: er wordt nu opzettelijk veel minder geregistreerd dan voorheen.

Noord-Beveland

De vier grootste Zeeuwse gemeenten domineren de top vijf. De opvallend hoge positie van de kleine plattelandsgemeente Noord-Beveland in de ranglijst moet waarschijnlijk verklaard worden door de aanwezigheid van de Vliethoeve in Kortgene, een gesloten instelling voor jongeren met gedragsproblemen.

Misdrijfverdachten per 10.000 inwoners

Gemeente 2013 2018 1. Vlissingen 180 142 2. Terneuzen 142 114 3. Noord-Beveland 175 104 4. Goes 145 102 5. Middelburg 133 96 Nederland 140 89 Zeeland 126 89 6. Sluis 111 88 7. Reimerswaal 119 69 8. Hulst 104 68 9. Schouwen-Duiveland 116 64 10. Tholen 99 60 11. Borsele 90 60 12. Kapelle 89 59 13. Veere 71 45

Bij de meeste soorten misdrijven gaat Vlissingers aan kop. Behalve bij geweldsmisdrijven, dan zijn Terneuzenaren en Vlissingers gelijkwaardig. Bij drugsmisdrijven komen de Vlissingers op de tweede plaats. Want daarin domineren in 2018 de Terneuzenaren. In de jaren daarvoor waren er minder drugscriminelen in de stad van de Vliegende Hollander.

