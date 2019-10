Waarom je voortaan aan een weerwolf denkt als je over knooppunt De Drie Klauwen rijdt

Wat een weerwolf met het nieuwe knooppunt te maken heeft. (foto: Pixabay)

Voordat we terug naar de zeventiende eeuw gaan, maken we een kleine tussenstap in 2015. Toen was nog lang niet duidelijk hoe het nieuwe knooppunt er uit zou gaan zien. Er werd al wel nagedacht over een naam. De provincie schakelde daarvoor de Heemkundige Kring De Bevelanden in. Zij kwamen met het verhaal én de legendes van de drie klauwen, staat op de website van de Provincie Zeeland. Daarnaast vinden zij de naam toepasselijk omdat 'drie belangrijke wegen in elkaar grijpen'.

Polder wordt industrie

De Heemkundige Kring is voor het bepalen van de naam terug in de tijd gegaan. En nu komen we wel uit in de zeventiende eeuw, 1676 om precies te zijn. Waar nu de weg van en naar de tunnel ligt, stroomde toen nog water. In 1676 werd het land ingedijkt en ontstond de Nieuwe West-Kraaijertpolder. Ondertussen is er niet veel meer van de polder te zien zien; de industrie heeft de historische wegen en boerderijen opgeslokt. Alleen boerderij Landlust in Nieuwdorp, dat nu een restaurant en partycentrum is, herinnert nog aan die tijd.

Boerderij De Drie Klauwen

Tot zover het ontstaan van de polder. Weer even terug naar de naam Drie Klauwen. Want wat heeft die te maken met een polder uit de zeventiende eeuw? De Heemkundige Kring heeft gekeken naar de namen van boerderijen, wegen en percelen die inmiddels zijn weggevaagd en kwam uit bij boerderij....je raadt het al...De Drie Klauwen. De boerderij, ook uit de zeventiende eeuw, werd bewoond door de familie Remijn en bevond zich een kilometer ten zuidwesten van het nieuwe knooppunt.

Boerderij de Drie Klauwen (foto: Provincie Zeeland)

Boven het kelderraam van de boerderij waren drie grote witte klauwen geschilderd. Die wonderlijke afbeelding gaf aanleiding tot verschillende legenden, staat in het adviesrapport van de Heemkundige Kring. Zo gaat er een verhaal dat de afgelegen boerderij ooit is overvallen door rovers die na een bloederig gevecht op de vlucht moesten slaan. Voordat ze de boerderij verlieten, hingen zij drie afgehakte handen aan de gevel op. Dat moest een afschrikwekkend effect hebben.

Woedende weerwolf

Een ander verhaal is ooit verteld door een bewoner die zegt achteraan te zijn gezeten door een weerwolf. Hij wist veilig het huis te bereiken, maar een woedende weerwolf liet wel zijn drie klauwafdrukken op de muur achter, die met geen mogelijkheid weggehaald konden worden. Tot de boerderij gesloopt werd, hebben de drie klauwen altijd op de muur van de boerderij gestaan.

De familie Remijn voor hun boerderij de Drie Klauwen (foto: Provincie Zeeland)

De drie klauwen op de gevel kunnen ook gediend hebben om boze geesten en heksen af te weren, meldt de provincie. "Niet voor niets bevonden ze zich rond de kamer van de kelder, waar de melk en de boter werden bewaard. De boterbereiding was altijd een delicante aangelegenheid en als het bij het karnen 'niet wilde boteren', werd al gauw aan hekserij gedacht. In Zuid-Holland werden kelderramen soms voorzien van kruizen, die ook als bescherming dienden.

Drie Klauwen in Lelystad

De oude boerderij werd in 1939 afgebroken. Op de plek werd een nieuw huis gebouwd, dat ook de naam De Drie Klauwen meekreeg. Het huis heeft een kleine dertig jaar bestaan. In de jaren zeventig ging het tegen de vlakte voor de aanleg van het haventerrein. Drie Klauwen als boerderijnaam bestaat nog steeds. Niet meer in Zeeland, maar in Lelystad. Waar de familie Remijn inmiddels naartoe is verhuisd.

Lees ook: