Brand Thermphosterrein, NL-alert voor omwonenden

(foto: HV Zeeland)

Volgens de Veiligheidsregio is de brand rond kwart over zes uitgebroken tijdens werkzaamheden. Er is een NL-Alert uitgegaan naar bewoners en werknemers van bedrijven in de omgeving. De Veiligheidsregio adviseert aan omwonenden en bedrijven om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

De brandweer kan moeilijk bij de vuurhaard. Er zijn daarom extra voertuigen opgeroepen om de brand te bestrijden. Het scheepvaartverkeer in de haven van Vlissingen-Oost is tijdelijk stilgelegd.

Eerder brand

Eind mei was er ook brand op het voormalige terrein van Thermphos (nu Plan 9890). De brand ging toen gepaard met forse rookontwikkeling die in de wijde omgeving zichtbaar was. De brand was in een loods op het terrein.

Sinterfabriek

Vorige week werd de naastgelegen sinterfabriek tot ontploffing gebracht. Vanwege de hoogte en grootte van de sinterfabriek is er voor gekozen om het gebouw te laten ontploffen in plaats van de traditionele sloop.