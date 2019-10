HZ-studenten doen beloftes tijdens opening Green Office

De opening van het groene kantoor bestond uit speeches, maar er was ook van alles te zien. Er waren zelfgemaakte hapjes en drankjes, een plantenmuur waarvan iedereen een stekje meekreeg en je kon een groene belofte maken en deze zichtbaar ophangen aan een waslijn aan de muur. Voorbeelden van groene beloftes zijn onder andere meer carpoolen en minder vlees eten. "We waren echt verrast door de vele aanwezige studenten vandaag. De hele gang stond bijna vol", zegt De Vries.

HZ Green Office is opgericht in 2017 en wordt georganiseerd door studenten. Wekelijks doen ze opruimacties op de Zeeuwse stranden en het Veerse Meer. Verder stimuleert de Green Office om elektrisch te rijden en te carpoolen. De organisatie bestaat uit een mix van nationale en internationale studenten.

Met een Green Office is de Hogeschool Zeeland een stap dichter bij een duurzame school. Maar hoe duurzaam is de school zelf? Studente en lid van de Green Office Aislinn Mahoney: ''Het gaat goed hier met duurzaamheid, maar het kan wel beter. Sommige leraren laten na een dag les geven de lampen of de verwarming aan staan, dat is natuurlijk niet nodig. Met dat soort simpele dingen maak je al een grotere stap richting een duurzame school.''

Samenwerken

De komende tijd gaat de HZ Green Office veel samenwerken met de provincie voor de energietransitie. Verder wordt er samengewerkt met onder andere het nieuwe E-Mobilitypark op de Kenniswerf, Stichting Strandexploitatie Veere en de gemeente Vlissingen. Ook wordt er veel tijd gestoken in het studententeam, want volgens De Vries worden alle deelnemers opgeleid tot 'groene leiders'.

Het is niet zomaar dat vandaag de opening was, want deze dag staat in teken van duurzaamheid. Op verschillende Zeeuwse basisscholen lezen burgemeesters, wethouders of andere bekende mensen voor uit een speciaal boek, over de klimaatverandering en het opruimen van afval.