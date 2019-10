AZC Middelburg blijft tot 2025 open

Een kamer in het AZC Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Beide partijen willen dat er duidelijk op papier wordt gezet welke voorwaarden er aan de verlenging worden gesteld. En ze willen dat als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan er jaarlijks opgezegd kan worden. Als laatste punt willen de partijen dat de raad jaarlijks geïnformeerd wordt of er aan de voorwaarden is voldaan.

Maar ChristenUnie voorvrouw Willemien Treurniet was niet te spreken over die aanpassingen. "Waarom deze insteek? Waarom niet jaarlijks geïnformeerd willen worden over hoeveel mensen er actief zijn geweest in de stad? Het gaat toch om de mensen waar we hiervoor zorgen?" D66 vroeg zich dan weer af of de VVD wel vertrouwen heeft in vijf jaar langer AZC.

De gemeenteraad van Middelburg tijdens de raadsvergadering (foto: Omroep Zeeland)

Volgens fractievoorzitter Wilfried Boonman van de VVD is dat niet het punt. "Ja ook de VVD heeft er vertrouwen in dat dit goed zal verlopen anders hadden we wel anders gestemd. Maar als je voorwaarden stelt wees dan ook duidelijk over welke dat zijn en dat je ervoor zorgt dat ze kunnen worden nagekomen. Volgens mij is dat een volstrekt normale gang van zaken."

Uiteindelijk werden de voorgestelde wijzigingen van VVD en LPM overgenomen en werd er door een ruime meerderheid ingestemd met verlenging van het AZC voor vijf jaar. ChristenUnie stemde uiteindelijk naast SP dus tegen verlenging na de voorgestelde wijzigingen van de VVD en LPM. Wethouder Chris Dekker gaf aan dat het college kan leven met de voorgestelde wijzigingen en ermee akkoord gaat.

