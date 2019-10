Waterschap Scheldestromen klaar voor de toekomst

Vlag van het waterschap (foto: Omroep Zeeland)

"Dat komt toch wel doordat het Dagelijks Bestuur dit keer met iedereen uitvoerig heeft gesproken", legt Kris Reijnierse van de PvdA uit. "Ook wij hebben ons zegje kunnen doen." Dat betekent niet dat haar partij het met alles eens is. "De lastenverhoging voor de Zeeuwen bovenop de inflatie vinden wij te ver gaan, maar met de rest zijn we akkoord."

Tegenstem

Kritischer is Water Natuurlijk, bij monde van Kees Polderman. Die partij stemde als enige tegen het akkoord. "Laat ik duidelijk zijn dat we erg tevreden zijn met de meeste punten uit het akkoord, maar wij vinden dat de ambities van de plannen wat tegenvallen. Omdat het erg algemeen blijft. Daarnaast is er weinig geld om überhaupt veel te gaan doen. Daar zou het Dagelijks Bestuur veel meer moeten kijken naar subsidies en dergelijke."

Kosten omhoog

Volgens dijkgraaf Toine Poppelaars gaat dat ook gebeuren. "We zullen kritisch moeten kijken naar de geldstromen en naar de mogelijkheden om geld potjes te vinden." Dat de inwoners van Zeeland ook meer Waterschapslasten zullen moeten gaan betalen, naar verwachting een á twee procent bovenop de inflatie, vindt Poppelaars te verdedigen. "Als je kijkt naar andere Waterschappen stijgen de Zeeuwse lasten veel minder, dus daar zijn we tevreden mee. We moeten ook wel, gezien de extra taken voor klimaat en energie. Wat prettig is, is dat de uitgezette koers door ons heel breed gedragen wordt. En daar hebben we veel energie en tijd in gestoken."