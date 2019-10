Jarige band PEER doet live-single cadeau

Komend voorjaar verschijnt het debuutalbum van PEER in een deluxe versie, met twee live-tracks en niet eerder verschenen materiaal.

Tryin is een stevige rocksong waarmee PEER een visitekaartje afgeeft hoe de band live klinkt. De tekst gaat over passie, teleurstelling en frustratie binnen een relatie. "Hoeveel je ook om elkaar geeft, soms is het gewoon niet in de sterren geschreven dat je bij elkaar past. Wat het probleem ook is (tijd, logistiek, gevoel, niet hetzelfde willen), het lukt gewoon maar niet. Dit nummer gaat over hoe boos dat je kan maken."

Speciale bezetting

PEER viert zijn vijfjarig bestaan verder met een akoestisch optreden in de Oostkerk in Middelburg op zondag 20 oktober. Die show geeft de band in een speciale bezetting met strijkkwartet en gastartiesten als Isabel Provoost, Peter Slager en Marjon van Iwaarden.