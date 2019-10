Coming-Outdag: feestelijk, maar met serieuze ondertoon

Makkelijker praten over je seksuele oriƫntatie is een van de doelen van een nieuwe campagne (foto: Omroep Zeeland)

De viering van Coming-Outdag in Zeeland is in Cinecity in Vlissingen. Tijdens de bijeenkomst lanceert staatssecretaris Paul Blokhuis de vernieuwde website Iedereenisanders.nl. Ook wordt de Zeeuwse Parel uitgereikt, een prijs voor vrijwilligers en organisaties die zich hebben ingezet voor lhbt+ gemeenschap. Daarnaast wordt de reizende foto-expositie Queer! geopend. Portretten van Zeeuwen die vertellen hoe het was om uit de kast te komen.

Lhbt'ers zijn vaker depressief

Maar het programma kent ook een serieus onderdeel waarbij aandacht is voor de kwetsbaarheid van lhbt'ers. Zij zijn vaker depressief en worstelen meer dan gemiddeld met zelfmoordgedachten. Daarom lanceert Blokhuis vandaag een campagne om het onderwerp seksualiteit voor jongeren makkelijker bespreekbaar te maken. Onder de hashtag #kweenie krijgen jongeren de boodschap dat het niet erg is om te twijfelen over hun seksuale oriëntatie. Onderdeel van deze campagne is dat zogenoemde influencers hun eigen verhaal vertellen.

Suïcidaliteit onder lhbt'ers Zelfmoordgedachten: 5x vaker dan gemiddeld Zelfmoordpogingen: 4x vaker dan gemiddeld Transgenders hebben het het moeilijkst van de lhbt'ers Zelfmoordgedachten en pogingen komen even vaak voor bij lhbt'ers in de stad of op het platteland Een kwart van de andersgeaarden geeft aan dat zelfmoordgedachten duidelijk te maken heeft met hun geaardheid Na de coming out nemen zelfmoordgedachten af (bron: 113zelfmoordpreventie)

Regenboogvlag (foto: Pixabay)

Dit jaar hangt een een record aantal Zeeuwse gemeenten de regenboogvlag uit. Voor het eerst doen ook Reimerswaal (Kruiningen) en Tholen mee. De teller staat nu op twaalf van de dertien Zeeuwse gemeenten. Schouwen-Duiveland is de enige gemeente die geen regenboogvlag uithangt.

Overgewaaid uit Amerika

Coming-Outdag vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in Nederland gehouden. De Zeeuwse Coming-Outdag is een initiatief van onder meer LHBT Netwerk Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, GGD Zeeland, Emergis en 113Zelfmoordpreventie.