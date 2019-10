Regenboogvlag wappert voor het eerst in Reimerswaal en Tholen

In de gemeente Tholen is veel te doen geweest om het al dan niet hijsen van de regenboogvlag. In eerste instantie had de gemeente besloten de regenboogvlag zelf te hijsen, maar na discussie in de gemeenteraad werd een constructie bedacht om zowel voor -als tegenstanders tevreden te stellen. De gemeente heeft nu een vijfde vlaggenmast neergezet voor vlaggen die de gemeente wel gedoogt, maar niet zelf wil hijsen, zoals de regenboogvlag.

Ook primeur in Reimerswaal

Ook in Reimerswaal wappert de vlag vandaag voor de eerste keer, maar het scheelde weinig of de vlag werd vandaag niet gehesen. Vorig jaar stemde de gemeenteraad met maar één stem verschil vóór het hijsen van de regenboogvlag. De motie was afkomstig van de VVD die met het wapperen van de regenboogvlag wil laten zien dat de gemeente LHBT-ers steunt. Dat is volgens die partij nodig omdat Zeeuwse LHBT-jongeren vaker aan zelfdoding denken en ook relatief vaak worden gepest.

Schouwen-Duiveland is nog de enige van de dertien Zeeuwse gemeenten waar de regenboogvlag niet wappert. Volgens wethouder Ankie Smit is er te weinig draagvlak in de gemeenteraad. "We hebben er vorig jaar twee keer uitgebreid over gediscussieerd. De vlag uithangen is slechts een symbool. Wij vinden dat we beter kunnen inzetten op diversiteitsbeleid en dat doen we ook. Bovendien wappert de Nederlandse vlag voor iedereen en vinden we het niet nodig voor bepaalde groepen aparte vlaggen uit te hangen", zei de wethouder vorige maand.

Het aantal gemeenten dat de regenboogvlag laat wapperen, groeit in Zeeland gestaag. In 2012 deden alleen Goes, Middelburg en Vlissingen mee. Drie jaar geleden sloten Borsele, Hulst, Sluis en Veere aan en kwam het aantal op zeven. Dit jaar is het aantal regenboogvlaggen dus gestegen tot twaalf gemeenten.

