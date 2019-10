Pennings gelooft in ommekeer voor GOES

GOES-verdediger Jop Dekker aan de bal tegen ODIN'59 (foto: Ron Amperse)

De cijfers spreken niet in het voordeel van GOES. De Bevelandse ploeg heeft met 23 tegentreffers de meest gepasseerde verdediging van de Derde Divisie. En GOES is na Ajax met zeven treffers de minst productieve ploeg.

Geen twijfel

Toch twijfelt Pennings niet. "We hebben in het begin van het seizoen een mindere fase gehad. Dat klopt. Maar de laatste wedstrijden creëren we genoeg kansen."

Afgelopen weekend ging GOES met 5-1 fors onderuit tegen ODIN'59. Na de rode kaart van keeper Meulmeester ging het mis. "Tot dat moment waren we gelijkwaardig. We komen op voorsprong en Steve (Schalkwijk, red) krijgt nog een open kans."

Derde Divisie A

stand 1. DVS'33 7-16 2. Sparta Nijkerk 6-15 12. Excelsior'31 7-7 13. VVOG 7-7 14. Ajax 6-5 15. FC Lisse 7-5 16. GOES 7-4 17. ONS Sneek 6-3

Morgen wacht Excelsior'31 uit Rijssen. Een tegenstander die op de twaalfde plaats staat en drie punten meer heeft dan GOES.

Geschorst

Keeper Brian Meulmeester is na zijn rode kaart voor één wedstrijd geschorst door de KNVB. Meulmeester wordt vervanger door Lorenzo Hoekman. Jeugdkeeper Boris Mol neemt plaats op de bank.

Verder is middenvelder Hiep Nguyen niet in de wedstrijdselectie opgenomen omdat hij ziek en geblesseerd is geweest.