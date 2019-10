Nieuwe brandweer-app: Wat moet je doen bij een aanvaring op de Westerschelde?

In het spel zijn twee schepen op elkaar gevaren en ontsnapt er een gifwolk (foto: VRZ)

Volgens Jan-Willem Vermeulen van de VRZ is de app een nieuwe manier van mensen benaderen. "De laatste jaren zijn er heel veel folders en flyers verspreid. We proberen het nu in een spelvorm om het voor de mensen zo realistisch mogelijk te maken." Volgens Vermeulen worden de mensen juist daardoor 'getriggerd' na te denken en de juiste keuzes te maken.

De app Brandweer VR bestaat al een aantal jaren. In de app leer je spelenderwijs wat je in bepaalde situaties moet doen als er brand uitbreekt; zoals een brand bij de buren, in een kleine slaapkamer of tijdens een logeerpartijtje. Het scenario van een aanvaring op de Westerschelde is de allernieuwste toevoeging, die gisteravond gelanceerd werd in Goes als onderdeel van de Veiligheidsweek.

Bij een verkeerde keuze ga je dood

Op je telefoon zie je twee schepen tegen elkaar aanvaren en kort daarna ontsnapt er een witte wolk uit een van de schepen, die snel richting strand waait. Je kan kiezen uit drie opties, waarvan er slechts één de juiste is. Kies je de verkeerde dan is dat jammer. Dan komt in beeld te zien 'Je hebt het niet overleefd. Probeer het opnieuw'.

De VR Experience is onderdeel van het programma Brandveilig Leven, van de brandweer. Dat is erop gericht bewustwording te creëren over wat mensen zelf kunnen doen om hun omgeving brandveiliger te maken. Volgens de brandweer is de app een innovatieve en laagdrempelig manier om mensen bewuster te maken.