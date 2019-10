Delta-hoofdkantoor Middelburg wordt studentencampus

Delta-hoofdkantoor in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De investeerdersgroep van Henk van Koeveringe is de feitelijke koper van het terrein, dat door de andere partijen ontwikkeld zal worden tot een groot studentencomplex. Ambtenaren van de gemeente Middelburg zijn bezig het concept uit te werken. Er komen in ieder geval kamers voor minstens 80 studenten in het gebouw van Delta, dat grondig verbouwd gaat worden.

PZEM blijft

Het hoofdkantoor van de PZEM en de medewerkers blijven ook op het terrein zitten. Studenten zullen een ander deel van het gebouw in gebruik nemen. De verdere invulling van het terrein, of er bijvoorbeeld een studentenmensa komt of andere voorzieningen, is nog niet bekend.

Delta

De verkoop van het voormalige hoofdkantoor van Delta symboliseert het definitieve einde van de ooit zo grote Zeeuwse energiemaatschappij. Onderdelen van het bedrijf en de merknaam Delta zijn al verkocht. Een deel van de werknemers is al verhuisd naar Schiedam of naar andere gebouwen in Middelburg. In het gebouw zetelt nu nog het restant van de Zeeuwse energiemaatschappij, dat tegenwoordig onder de naam PZEM opereert. Delen van het gebouw stonden al leeg, en worden verhuurd aan derden.

University College Roosevelt (foto: Omroep Zeeland)

De vestiging van een grote studentencampus op het oude Delta-terrein betekent vooralsnog niet dat de gemeente Middelburg stopt met plannen voor studentenhuisvesting langs het Kanaal door Walcheren, naast het NS-station. Tegen die plannen zijn al de nodige bezwaren geuit door inwoners uit de woonwijk achter het terrein, die vrezen voor de gevolgen van hoge bebouwing.

Strategisch

De keuze voor het oude Delta-hoofdkantoor lijkt strategisch omdat de HZ inmiddels haar technische en water-opleidingen heeft geconcentreerd in het gebouw aan het Groenewoud, het oude kantoor van de provincie Zeeland. Aan het Groenewoud moet ook het Joint Research Center komen.

Studentenstad

Middelburg transformeert langzaam maar zeker in een echte studentenstad. Het voormalige stadhuis is het gebouw van het University College Roosevelt. Ook andere gebouwen in de stad behoren inmiddels tot de UCR, zoals het oude postkantoor, dat nu dienst doet als mensa. Het oude gebouw aan het Groenewoud van de provincie biedt inmiddels een thuis voor de technische en water-opleidingen van de HZ en diverse ouderencentra zijn omgebouwd tot studentenflats, zoals het Jacob Roggeveenhuis.

Hypermodern

Bij het Joint Research Center gaat het om een groot, hypermodern onderzoekslaboratorium, waarin studenten onderzoek doen naar onder meer energietransitie en aquacultuur; zilte gewassen en kweekvis. Het gebouw wordt vier verdiepingen hoog. Ook dit is een samenwerkingsproject van UCR, HZ, de Zeeuwse MBO-opleider Scalda. Ook het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in Yerseke en het Wageningen Marine Research gaan meedoen.

Impressie van het Joint Research Center Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

