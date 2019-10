Eerste Amerikaanse tanks rollen Vlissingse kade op

Verschillende Amerikaanse tanks rollen sinds vanochtend uit een schip de Vlissingse kade op. De legervoertuigen horen bij een groep van 3.500 Amerikaanse militairen, die via Vlissingen naar Duitsland reizen. Amerika wil meer troepen in Europa stationeren vanwege de opgelopen spanningen met Rusland.

Het 200 meter lange Amerikaanse schip Green Ridge is vanochtend vroeg aangemeerd in de haven van Vlissingen. De soldaten die in Vlissingen aankomen horen bij een brigade uit Texas. De soldaten trekken over de weg, per trein en ook via binnenvaartschepen naar Duitsland.

Sinds donderdag is een groot deel van het terrein van Verbrugge in Vlissingen-Oost tot militair gebied verklaard, vanwege de komst van de Amerikaanse militairen. Nederlandse militairen beveiligen het haventerrein in Vlissingen.

