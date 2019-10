Dit jaar toch Zwarte Pieten bij intocht Sinterklaas in Middelburg, maar wel voor het laatst

Zwarte Pieten in Middelburg (foto: Ria Brasser)

Begin dit jaar liet de gemeente Middelburg nog weten dat er dit jaar alleen roetveegpieten bij de intocht in Middelburg zouden zijn. De gemeente was tot die beslissing gekomen omdat het de lijn van het Sinterklaasjournaal van de NTR volgt. Die omroep heeft besloten dat er alleen roetveegpieten te zien zijn in afleveringen.

Geen vertrouwen

Vorig jaar maakten roetveegpieten op verzoek van de gemeente hun debuut in Middelburg. Het college laat weten dat de gesprekken met de SEM over het uiterlijk van Zwarte Piet de laatste jaren stroef verliepen. "De gesprekken voor dit jaar gaven ons geen vertrouwen dat een verdere overgang naar een ander uiterlijk van Zwarte Piet haalbaar was met de SEM. Zelfs niet met een geleidelijk overgang."

Het eerdere besluit om alleen roetveegpieten in te zetten, heeft veel stof doen opwaaien, laat het college in een schriftelijke reactie weten. Het college zegt ervaren te hebben dat voorstanders voor aanpassingen zich niet graag publiekelijk uitspreken. "Er zijn namelijk hele nare en agressieve reacties gekomen van mensen die ons standpunt niet delen. Ook richting mensen in de stad die de keus voor roetveegpieten steunen.

De gemeente zegt dat de Vereniging Ondernemers Middelburg en de SEM kunnen leven met de voorwaarde dat er volgend jaar geen Zwarte Piet meer te zien is bij de intocht van Sinterklaas.

