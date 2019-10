Kaasjeskruiddikkopjes vaker gezien in Zeeland

Kaasjeskruiddikkopje (foto: Eric Sylvestre)

Dat er nu meer rupsen van het kaasjeskruiddikopje in de provincie gezien zijn, heeft te maken met klimaatverandering, meldt de Vlinderstichting. Dus kun je je afvragen of we er zo blij mee moeten zijn. Het kaasjeskruiddikkopje kwam tot 1953 ook in Zeeland voor. Toen was er een wat warmere periode in het land waar de vlinder van profiteerde.

Het kaasjeskruiddikkopje wordt vooral waargenomen op droge en warme plekken, in Zeeland zijn dat gebieden als dijken en polder. Behalve in Zeeuws-Vlaanderen wordt de vlinder geregeld gespot in Zuid-Limburg, daar wordt het dier vooral gezien in de kalkgraslanden.