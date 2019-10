Vooral in Middelburg meer vrouwen dan mannen, 'dolende mannen' op platteland

Kaart man-vrouwverdeling in Zeeland, bron: RTL Nieuws (foto: Omroep Zeeland)

Vooral in steden waar je een hogere opleiding kunt volgen, zoals een hbo-, of universitaire studie, wonen veel meer vrouwen dan mannen. In Middelburg zit zowel de University College Roosevelt als een vestiging van de HZ University of Applied Sciences. De scheve verhouding ontstaat niet alleen doordat er simpelweg meer vrouwen studeren. Volgens Jan Latten van de Universiteit van Amsterdam keren jonge vrouwen na hun studie ook niet snel terug naar hun roots. In de stad ontmoeten ze vaak een partner waarna ze zich als gezin in en vooral ook rondom de stad settelen.

Dolende mannen

De scheve verhouding tussen de seksen kan leiden tot allerlei problemen. Volgens Latten kan het mannenoverschot op het platteland leiden tot eenzaamheid, depressiviteit en seksueel geweld. Hoewel de situatie in Nederland nog lang niet te vergelijken is met landen als India en China waarschuwt Latten toch alvast. Vooral aan de randen van het land, zoals Zeeland, kan er sprake zijn van het fenomeen 'dolende mannen'. Die zijn niet alleen vaker eenzaam en depressief, maar leven ook ongezonder dan mannen mét partner.

Meer vrouwen dan mannen in Zeeland (foto: Pixabay)

In heel Zeeland wonen meer vrouwen dan mannen. In slechts vier van de dertien gemeentes is er sprake van een mannenoverschot: de gemeente Reimerswaal, Borsele, Hulst en Noord-Beveland. De gemeente Kapelle en Tholen zijn de enige gemeenten waar de man-vrouwverdeling in evenwicht is.

De man-vrouwverhouding is in Zeeland niet anders dan in de rest van Nederland. Er worden meer jongens geboren, maar vrouwen worden gemiddeld ouder. "Op elke 1.000 mannen zijn er 1.014 vrouwen", vertelt het onderzoek.