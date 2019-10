Nieuwe bibliobus gaat helpen bij taalachterstanden en computeronderwijs

Volgens Antoinette van Zanten van de Zeeuwse Bibliotheek zijn er nog veel mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. "Vandaag is de uitkomst van een onderzoek bekendgemaakt en daaruit blijkt dat maar liefst 15 procent van de autochtone bevolking op Walcheren laaggeletterd is", zegt ze. "Dan gaat het vooral om oudere Zeeuwen op het platteland."

Schaamte

Door de inzet van het nieuwe busje hoopt de Zeeuwse Bibliotheek die mensen te bereiken. "We bieden diensten aan als het aanvragen van een nieuwe DigiD en hulp bij het gebruik van de computer. Zo hopen we met mensen in gesprek te komen die problemen hebben met de Nederlandse taal. Maar dat is niet eenvoudig, er is veel schaamte hierover."

De nieuwe bibliobus is gepresenteerd tijdens het internationale Buzzfestival dat gehouden wordt in Middelburg, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de bibliobussen in Zeeland. Tijdens dit evenement kunnen professionals uit het bibliotheekvak en andere geïnteresseerden kennismaken met bibliobussen uit Nederland en België.

Antoinette van Zanten over de nieuwe bibliobus:

Taalhuis Walcheren Het Taalhuis Walcheren is voor alle inwoners van Walcheren die moeite hebben met lezen, spreken of schrijven in het Nederlands. Ook voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden, zoals omgaan met computers en internet, kunnen terecht in het Taalhuis. Het Taalhuis houdt twee keer per week een spreekuur. Het Taalhuis biedt ook ondersteuning voor taalvrijwilligers. Zowel deelnemers als vrijwilligers kunnen zich aanmelden in het Taalhuis.

Bibliobussen op de Markt

Op de Markt in Middelburg waren vanmiddag twaalf 12 innovatieve bibliobussen te bekijken zoals bussen uit Arnhem, Antwerpen, Zwevegem en Heist-op-den-Berg. Ook de nieuwe bibliobus van de Zeeuwse Bibliotheek was er te zien. Die is officieel in gebruik genomen door wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg.