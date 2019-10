Hoek op jacht naar eerherstel in Barendrecht

Archief: Lieven Gevaert (foto: Orange Pictures)

Na twee nederlagen op rij wil Hoek snel weer de weg omhoog inslaan. Met twaalf punten uit zeven duels staat de ploeg op de vijfde plaats, maar de lat ligt hoger dan dat. "Onze ambitie blijft onveranderd: nacompetitie spelen en ons dus in de top van de Derde Divisie nestelen."

Eerherstel

Gevaert is ervan overtuigd dat Hoek na het duel van morgen weer omhoog kan kijken op de ranglijst. "We zijn uit op eerherstel. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ons deze wedstrijd gaat lukken. Ook na twee competitienederlagen op rij is de sfeer optimaal. We hebben de wedstrijd van afgelopen weekend goed geanalyseerd. Tegen DOVO misten we wat initiatiefnemers, jongens die opstonden. Maar we hebben deze week heel hard gewerkt, zowel conditioneel als tactisch. Dat geeft veel vertrouwen voor morgen."

Barendrecht begon net als Hoek goed aan het seizoen, maar verloor eveneens de twee laatste competitiewedstrijden. Met negen punten uit zeven duels staat de Zuid-Hollandse ploeg op de tiende plaats.

Derde Divisie A

stand 1. DVS'33 7-16 2. Sparta Nijkerk 6-15 3. Harkemase Boys 6-14 4. ODIN'59 7-13 5. Hoek 7-12

Dezelfde formatie

Hoek start waarschijnlijk in dezelfde formatie als vorige week. Toen verkoos Gevaert in de verdediging Roycel James boven Kim van den Bergh. Aanvaller Robin Nelis kreeg de voorkeur boven oud-jeugdinternational Steven Smulder.