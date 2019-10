Uit de kast komen op school is vaak nog lastig

Arwen van der Schans en Robin Mangold doen dit jaar eindexamen mavo op het Nehalennia aan de Kruisweg. Ze zijn beiden actief in het GSA-netwerk. Dat netwerk moet een veilige omgeving bieden voor iedereen.

"We merken dat zo'n netwerk zeker nog nodig is", zegt de 15-jarige Arwen. "Het wordt nog niet normaal gevonden dat jongens of meisjes op iemand van hetzelfde geslacht vallen. Er wordt gepest en gescholden."

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn

Het GSA-netwerk is geen homoclubje, volgens Arwen. "Iedereen is welkom, hetero en homo. Het gaat erom dat we willen dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich veilig moet voelen op school."

Arwen van der Schans zet zich in voor acceptatie van lhbt'ers op school (foto: Omroep Zeeland)

Bij de bijeenkomsten van het GSA-netwerk komen meestal zeven jongeren, maar er zijn ook wel eens vijftien. Alles wat er verteld wordt, blijft in het lokaal. Robin ziet nu al dat het GSA-netwerk zijn vruchten afwerpt. "Het is hier op school nog lastig om jezelf te zijn, maar ik merk wel dat het beter wordt. Wij willen al van jongs af aan mensen leren om over dit soort dingen na te denken."

Jammer dat het nodig is

Arwen vindt het belangrijk dat er een GSA-netwerk is op haar school, maar vindt het ook jammer dat het nodig is. "Iedereen zou met elkaar moet kunnen leven zonder problemen."

De prijsuitreiking van de Zeeuwse Parel is vanavond tijdens de viering van Coming Outdag in CineCity in Vlissingen.