Zeeuwse Parel gewonnen door Dow Benelux (foto: Rens Reijnierse)

De Jury van de Zeeuwse Parel vindt het bijzonder dat het commerciële bedrijf Dow zo zijn best doet voor de LHBTI gemeenschap en volgens de jury kan Dow wereldwijd een voorbeeld zijn met hun diversiteitsbeleid. Het Terneuzense bedrijf won ook al de Top Employer Award 2019.

Diversiteit en acceptatie

Dit jaar waren er 16 personen en/of organisaties voorgedragen voor de Zeeuwse Parel waarvan er drie daadwerkelijk genomineerd werden voor de prijs. De Zeeuwse parel is in voorgaande jaren gewonnen door Roze 50plus en zorginstelling SVRZ.

Nominaties

Naast Dow waren er nog twee nominaties dat zijn Eveline van de Putte en de GSA van de scholengemeenschap Nehalennia. Eveline van de Putte zet zich al jarenlang in voor 'roze' ouderen en volgens de jury is er door haar een roze wind gaan waaien in Zeeland. De GSA (Gay Straight Alliance) van de Nehalennia scholengemeenschap is volgens de jury een voorbeeld voor andere scholen en de jury vindt de inzet van de scholieren is bewonderenswaardig.

Dit jaar wordt Coming-Outdag groots gevierd in Zeeland. Een feestelijke dag, maar met een serieuze ondertoon. Uit onderzoek blijkt dat het aantal zelfmoordgedachten en -pogingen onder lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders fors hoger ligt dan het gemiddelde.

Overgewaaid uit Amerika

Coming-Outdag vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in Nederland gehouden. De Zeeuwse Coming-Outdag is een initiatief van onder meer LHBT Netwerk Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, GGD Zeeland, Emergis en 113Zelfmoordpreventie.

