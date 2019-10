Apekooien voor volwassenen op eerste professionele survivalbaan

"Als een aap naar boven en beneden", straalt mede-initiatiefneemster Edith Kobus terwijl ze naar de baan kijkt waar ze samen met een kleine groep enthousiastelingen een half jaar lang aan heeft gewerkt. "Als Jane in de lianen, dat is wel echt fantastisch. Het geeft me een gevoel van vrijheid."

Edith is tot nu toe de enige vrouw van het Zeeuwse gezelschap. Maar deze baan is ook zeker voor meer vrouwen geschikt, verzekert ze. "Je krijgt wel veel eelt op je handen. Maar dat is ook stoer."

Jong, oud, man, vrouw

Jacco de Broekert, eveneens een van de initiatiefnemers, bevestigt dat. "Deze sport is voor iedereen. Jong, oud, man of vrouw. 70 procent van wat we hier doen is techniek, 20 procent spierkracht en 10 procent ervaring. En juist qua techniek zijn vrouwen eleganter en verder ontwikkeld dan mannen. Voorheen trainde ik altijd in Steenbergen. Mijn coach daar is ruim in de zestig en is nog altijd enorm goed."

Edith Kobus kan haar geluk niet op met de obstakelbaan bij KV Atlas in Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Bont en blauw

Een ding staat wel vast, een sport voor softies is het niet. "In het begin moet je echt even door de zure appel heen", vervolgt De Broekert. "Je kunt deze tak van sport een beetje vergelijken met kickboksen. In het begin ben je bont en blauw. Maar als je er eenmaal aan gewend bent, dan ben je verkocht."

In het eerste jaar hopen de initiatiefnemers op 25 vaste leden. En iedereen die benieuwd is naar dat buitenspelen voor volwassenen - zoals De Broekert het zelf noemt - is welkom om de obstakelbaan vrijblijvend uit te proberen.

Mede-initiatiefnemer van de baan Jacco de Broekert (foto: Omroep Zeeland)

Klauteren met de wethouder

Kobus en De Broekert hebben tijdens de officiële opening hun hoop gevestigd op de Vlissingse wethouder Rens Reijnierse. "Het zou heel gaaf zijn als hij samen met ons een deel van het parcours doorloopt", lachen beiden. "Maar", zo besluit Kobus, "de dag is bij voorbaat al geslaagd. Na maandenlang hard werken hebben we onze, mooie baan. We zijn er heel trots op."

Het hele radio-interview met Edith Kobus en Jacco de Broekert beluister je hieronder.

Initiatiefnemers over de opening van de obstakelbaan bij KV Atlas in Ritthem