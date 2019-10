NL-Alert; waarom krijg ik 'm niet en m'n buurman wel?

Het ontvangen van een NL-Alert heeft te maken met het contact van verschillende zendmasten. (foto: Omroep Zeeland)

De uitleg

Een NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals branden en terroristische aanslagen. De Veiligheidsregio overlegt met bijvoorbeeld brandweer en politie om te bepalen wie het bericht zeker moet lezen. Op een kaart van de omgeving wordt dan een cirkel gezet, waarna het systeem bepaald welke telefoonmasten het bericht uitzenden. En daar zit de crux.

Welke crux?

Om al de mensen in de cirkel zeker te bereiken worden ook masten ingeschakeld buiten het gebied. Die zendmast bereikt niet alleen de mensen in de cirkel, maar dus ook mensen die niet in het betreffende gebied aanwezig zijn. Het signaal kan soms zelfs wel tien kilometer ver komen. Dat is allemaal afhankelijk van bijvoorbeeld je provider, waar je die dag bent geweest en of je bijvoorbeeld in de buurt bent van water. Want een telefoonsignaal reikt veel verder over water dan in een bebouwd gebied. Een NL-Alert komt dus altijd bij veel meer mensen terecht eigenlijk de bedoeling is.

Het verstuurde bericht over de brand bij Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

Je telefoonprovider speelt ook een cruciale rol, want die hebben hun eigen masten. Zo ben jij misschien verbonden met die Vodafone-mast om de hoek en je buurman met die van Tele2, aan de andere kant van de stad. En vergeet je telefoon niet, want ben je net een filmpje aan het kijken, of download je op het moment van verzenden een app, dan kan het je telefoon er van weerhouden om het bericht te ontvangen. En nog een klein puntje, wat eigenlijk voor zich speelt maar waar het nogal eens fout gaat, je moet je natuurlijk wel hebben aangemeld voor een alert!

Waar kan ik meer informatie vinden?

Een NL-Alert is niet het enige middel dat wordt ingezet om te informeren. Op de site www.zeelandveilig.nl is actuele informatie te vinden over het betreffende incident. Natuurlijk houden ook regionale media, zoals Omroep Zeeland en de PZC, je op de hoogte van het laatste nieuws over het incident. Het is dus altijd raadzaam om informatie te zoeken, of het alarmbericht ook voor jou van toepassing is.

En bij stroomuitval. Werkt het dan nog?

Ja! Want er wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde cell broadcast-systeem. Dat is te vergelijken met het radiosignaal, waardoor het ook bij korte stroomuitval werkt.