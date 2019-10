Explosie in afzuiginstallatie Heros Sluiskil (foto: HV Zeeland)

De ontploffing deed zich voor in de afzuiginstallatie van een tank met afvalwater. De situatie is stabiel. De brandweer is met twee wagens uitgerukt. Uit voorzorg was een ambulance opgeroepen.

Leeg maken

Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het bedrijf en de adviseur gevaarlijke stoffen hebben samen een plan gemaakt om de stabiele situatie gecontroleerd op te lossen. "We treffen voorbereidingen om de tank leeg te maken zonder dat daarbij uitstoot plaatsvindt. We doen dit in overleg met brandweer en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)", zegt Linda Blommaert van de communicatie van Heros BV. Ze weet niet hoe lang dit gaat duren.