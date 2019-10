Thuisnederlaag GOES tegen Excelsior'31

Ruud Pennings (foto: OZ)

De eerste kans van de wedstrijd was na vijf minuten spelen voor GOES, maar Steve Schalkwijk schoot de bal recht op de keeper. Drie minuten later stond GOES al op achterstand toen Jasper Veltkamp voor de 0-1 zorgde. Tien minuten later verdubbelde de ploeg uit Overijssel de voorsprong nadat doelman Lorenzo Hoekman in de fout ging. Hij kwam uit zijn goal en wilde de bal lang trappen maar schoot tegen Jamarro Diks op die de bal meenam en in een leeg doel liep 0-2 voor Excelsior'31. Twee minuten later kreeg Daniel Wissel een kans met een gevaarlijk schot maar de keeper van Excelsior'31 kon redding brengen. Het bleef bij deze 0-2 bij rust.

Tweede helft

De kansen waren spaarzaam in de tweede helft, desondanks lukte het Excelsior'31 om de 0-3 te maken via Hielke Penterman via de eerste mogelijkheid na rust. Voor trainer Ruud Pennings was het reden om in te grijpen met een drievoudige wissel. Het mocht niet baten want het werd nog erger voor GOES, want Invaller Boy Boeloerditi maakt de 0-4 en dat was ook de eindstand.

Door de nederlaag blijft GOES voorlaatste in de stand van de Derde Divisie. Na acht wedstrijden hebben de Bevelanders slechts vier punten.

Scoreverloop

0-1 Jasper Veltkamp (8)

0-2 Jamarro Diks (17)

0-3 Hielke Penterman (71)

0-4 Boy Boelorditi (88)

Opstelling GOES

Lorenzo Hoekman, Jelle Klap, Sherief Tawfik, Ruben Hollemans, Jarreau Manuhuwa, Jop Dekker (Ralph de Kok/75), Mart de Kroo (Jesse Bank/75), Tim de Winter. Steve Schalkwijk, Daniel Wissel, (Remon de Vlieger/75) Sylvio Hage