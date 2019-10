Waarom Adrie zo blij is met zijn aanwijsboekje

Logopedist Martine Labruyere heeft een sessie met Adrie. Hij vertelt vol enthousiasme over de mosselmaaltijd die hij net in verzorgingstehuis Ter Valcke heeft gehad. "Heerlijk, met een drankje erbij", grijnst hij. Maar Adrie blijft steken als Martine hem vraagt hoe oud hij is. "Drie, drie, drie..." Hij pakt het aanwijsboekje erbij en wijst het getal aan. "83", zegt Martine. "Ja", knikt Adrie.

Schade aan de hersenen

Wanneer iemand hersenletsel oploopt, bijvoorbeeld door een beroerte, kunnen delen van de hersenen blijvend schade oplopen. Daardoor kan het lastig of zelfs onmogelijk worden om nog te spreken, taal te begrijpen, te lezen en/of schrijven. Dat heet afasie.

Enorme impact

Martine: "Bij niet een persoon is afasie hetzelfde. De één begrijpt bijvoorbeeld het meeste wat je zegt, maar kan zich minder makkelijk uiten. De ander begrijpt niet meer goed wat je zegt, en kan ook niet meer lezen. De ander kan niet meer schrijven, maar kan bijvoorbeeld nog wel in vloeiende zinnen spreken. Je kunt je dus ook voorstellen dat zo'n aanwijsboekje niet voor elk persoon met afasie geschikt is."

Volgens de logopedist moet de impact van afasie niet onderschat worden: "Vaak hebben deze mensen een behoorlijke knauw in hun zelfvertrouwen gekregen doordat ze zich niet meer of minder makkelijk kunnen uiten. Mensen krijgen zonder dat ze het willen een andere rol in de samenleving, hun huwelijk, als ouder/opa/oma, als werknemer."

Lotgenoten

Adrie komt elke week in het activiteitencentrum van het Gors in Goes samen met lotgenoten. Martine: "Dat is fijn, ze begrijpen van elkaar wat ze door maken." In het centrum worden taallessen gegeven, computerlessen, alles om spraak en /of taal te verbeteren. Onder begeleiding van een logopedist.

Hij is blij met zijn boekje. "Het helpt mij als ik even niet op een woord kan komen, ik zoek het op en kan weer door." Martine vult aan: "Het boekje helpt hen om toch hun gedachten, gevoelens en wensen duidelijk te maken. Door te wijzen op afbeeldingen in het boekje."

Maar, zegt ze, het is geen wondermiddel. "Rust, geduld hebben, luisteren en niet invullen. Het past misschien niet in de huidige, snelle tijd. Maar het is voor mensen met afasie heel belangrijk. "

Er is sinds kort een nieuwe versie: eentje met afbeeldingen van een tablet en smartphone erin. Meer informatie is te vinden op de website van Gors.