Uitslagen amateurvoetbal 12 oktober

Derde Divisie A

Hoek gaat voortvarend van start tegen Barendrecht en staat al na een kwartier al ruim voor; treffers van Constansia, Bannani en De Jager zorgen voor een eenvoudige wedstrijd voor de mannen van Lieven Gevaert. In de tweede helft doet Rik Impens nog een duit in het zakje. Voor GOES is de zaterdagmiddag wederom een lijdensweg. Op eigen veld heeft het niets in te brengen tegen Excelsior'31, dat met een 0-4 zege huiswaarts keert.

Stand Derde Divisie

Hoek deelt het beste doelsaldo met Jong Almere en staat op de vierde plaats. GOES blijft in de gevarenzone en zal flink aan de bak moeten.

1e klasse C

Kloetinge domineert de hele wedstrijd tegen Papendrecht en lijkt lang af te stevenen op de vierde zege op rij, maar krijgt een late tegentreffer te verwerken. Jay Luciano brengt de groen-witten het eerste puntverlies toe. Terneuzense Boys creëert nagenoeg niets op bezoek bij Montfoort'19. Justin van Rossem is met een fraaie volley het enige lichtpuntje voor de Zeeuws-Vlamingen.

2e klasse E

Oostkapelle verslaat Bruse Boys met 5-1, Bas van der Wel scoort een hattrick. Serooskerke lijdt een zware nederlaag tegen Nieuwenhoorn, dat al vroeg in het seizoen afstand neemt van de Zeeuwse achtervolgers. Walcheren blijft als enige ploeg zonder punten na een nederlaag in Goes.

3e klasse A

Noormannen en VCK vechten onderling een spannende wedstrijd uit die in een 3-2 overwinning voor de Noormannen eindigt. Toch zal het in de kantine daar niet over gaan. Twee spelers van VCK werden namelijk weggestuurd met een rode kaart voor beledigingen naar de scheidsrechter. GPC Vlissingen start goed tegen Patrijzen met een goal in de eerste minuut, maar krijgt gelijk na de openingstreffer een tegentreffer te verwerken, waarna Patrijzen over de Vlissingers heenwalst.

3e klasse B

Tholense Boys moet in de achtervolging op Halsteren na de eerste nederlaag van dit seizoen tegen Duiveland.

4e klasse A

Zeelandia Middelnburg is de nieuwe koploper. De ploeg uit de provinciehoofdstad won de topper tegen SKNWK. Voor de andere club die overstapte van zondag naar zaterdag, Schoondijke gaat het nog niet zo goed. De Zeeuws-Vlamingen staan samen met Jong Ambon puntloos laatste.

4e klasse B

Bij rust leidt Apollo'69 slechts met 0-1, maar in de tweede helft legt het Wolfaartsdijk op de slachtbank. SPS blijft aan kop dankzij een eenvoudige zege op Hansweertse Boys. Wemeldinge verslaat Waarde in de laatste minuut door een treffer van invaller Robert de Graaf.

1e klasse A Vrouwen

IJzendijke wint met 4-1 en blijft bovenaan. Sparta/JVOZ speelt gelijk tegen het Utrechtse Hercules.

3e klasse A Vrouwen

Dauwendaele/Walcheren/Zeelandia Middelburg wint met gemak van FC Axel. MZC'11 loopt averij op in de strijd om de bovenste plek.

