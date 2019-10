Actie Vlissingen steunt Stichting KinderDiabetes begonnen

Het is de tweede keer dat de actie 'Vlissingen steunt Stichting KinderDiabetes' gehouden wordt. Vorige jaar deden er 80 deelnemers mee werd er ruim achtduizend euro opgehaald. En dit jaar ziet er ook veelbelovend uit. "Er doen nu al 50 deelnemers mee", zegt Martine Rademaker, vrijwilliger bij Stichting KinderDiabetes. Zij organiseert de Vlissingse inzamelactie samen met Roxanne van den Berg. "Al het geld dat we tot begin december inzamelen, gaat naar activiteiten voor kinderen met diabetes type 1 in Zeeland."

Martine weet alles van de ziekte, want haar zoon heeft diabetes type 1. "Je bent eigenlijk nooit zorgeloos. Je bent altijd bezig met jouw ziekte", legt ze uit. "Het vingerprikken, bloedsuiker meten en insuline spuiten is maar een fractie van wat de ziekte behelst, want je moet altijd opletten. Vooral voor kinderen is dit heel belastend."

(foto: Omroep Zeeland)

Landelijke stichting met Zeeuwse oorsprong

Stichting KinderDiabetes is in 2010 speciaal opgericht voor kinderen met diabetes type 1 en hun ouders. Eerst alleen voor de provincie Zeeland, inmiddels voor heel Nederland. De stichting organiseert landelijk activiteiten voor kinderen met diabetes en probeert de kennis rondom diabetes bij ouders, kinderen en hun leef- en schoolomgeving te vergroten.

"Ze gaan bijvoorbeeld op kamp. Het is voor de kinderen fijn dat ze elkaar kunnen ontmoeten en ervaringsverhalen uitwisselen. Dat geldt ook voor ouders. Zodat ze het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn. Of je nu vader, moeder, opa, oma, de vaste oppas, de leerkracht op school of de coach van de sportclub bent", besluit Martine.

Martine hoopt natuurlijk dat dit jaar het succes van vorig jaar wordt overtroffen. Iedereen mag zich aanmelden. Dat kan tot begin december via de Facebookpagina 'Vlissingen steunt Stichting KinderDiabestes'.