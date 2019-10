Swift verliest thuis dik van Avanti

Vooraf was de stemming goed op sportpark de Sprong, maar na enkele minuten veegde Avanti die stemming weg. In geen tijd stonden keken de Middelburgers tegen een 0-5-achterstand aan. Tot aan de rust bleef het verschil van vijf in het voordeel van Avanti. Ook na rust holde Swift achter de feiten aan en toen Avanti naar 10-18 uitliep, was de veer gebroken bij Swift. Uiteindelijk kwam de eindstand op 17-27 uit.

Trainer Dennis Plantinga vond het verschil in de uitslag te groot. "Het kan een keer zo zijn dat Avanti beter is, maar we maken vandaag teveel persoonlijke fouten waardoor de uitslag zo groot uitvalt", zegt Plantinga. Ook de spelers van Swift in het veld hadden de hele wedstrijd het idee dat ze achter de feiten aan liepen. "We hielpen hun ook wel erg in de wedstrijd en eigenlijk op geen moment hebben we nog kunnen aanhaken", vertelt aanvoerder Joren Gillissen achteraf.