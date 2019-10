Spoedberaad tussen Zeeuwse boeren en provincie

LTO Noord wil dat de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan. "Ze lopen op verschillende punten vooruit op het rijksbeleid en hebben grote impact op boerenbedrijven en -gezinnen."

'Goed overleg'

Maar volgens Joris Baecke van de ZLTO, waar Zeeland onder valt, zijn demonstraties alleen nodig op het moment dat er niet wordt geluisterd. "Dat is hier niet van toepassing, want tot nu toe gaat alles in goed overleg met de provincie en wordt er snel op ons verzoek voor spoedoverleg gereageerd", zegt Baecke. Commissaris van de Koning Han Polman en gedeputeerde Dick van der Velde zijn bij het overleg aanwezig.

Bijzondere situatie

Baecke stelt dat de stikstofsituatie in Zeeland niet vergelijkbaar is met die in de rest van het land. "Maatwerk is hierbij van belang want veel stikstof in Zeeland komt van buitenaf dus over de grens. We hebben veel natuurgebieden, maar weinig veehouderij en dat is anders dan in de rest van Nederland", vertelt Baecke. Na het spoedoverleg zal de ZLTO met een verklaring komen.

Lees ook: